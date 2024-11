Metropolitanmagazine.it - Francesca De Andrè è grave, ingoia candeggina per sbaglio: organi a rischio

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Deè finita in ospedale per averto perdella. Questo è quello che ha confessato lei stessa su Instagram premettendo di averlo raccontato non per suscitare pena, ma per puro spirito di condivisione. “Premettendo che io non non voglio far pena a nessuno e mai ho voluto farla, semplicemente racconto quello che sono gli aneddoti che mi capitano nel bene e nel male. Se avessi voluto far pena già l’anno scorso non avrei pubblicato a fine di tutte le operazioni che ho avuto cosa mi era successo, ma l’avrei fatto nel mentre che ero in ospedale, suscitando la pena di tutti quanti, come la maggior parte della gente su Instagram fa. Ma non è il mio caso”. Nel dettaglioDeavrebbeto dellascambiandola per yogurt.