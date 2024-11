Gaeta.it - Emergono i primi casi di influenza australiana in Italia: attenzione al virus H3N2

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter L’arrivo della stagionele è segnato dalla comparsa della * variante, nota anche come *, che ha già registrato i suoinel nostro paese. Con un ricovero significativo presso il * Policlinico San Martino di Genova, i medici lanciano l’allerta e sottolineano l’importanza della * vaccinazione per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Il primo ricovero perinTra ia segnalare la situazione è stato il * dottor Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del * Policlinico San Martino di Genova, dove è stato ricoverato un uomo di * 76 anni* in condizioni preoccupanti. Il paziente presenta sintomi significativi, tra cui una forte compromissione neurologica, che evidenziano il potenziale impatto delsu diverse aree del corpo, come * polmoni* e * cervello.