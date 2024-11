Tvplay.it - Dal Real Madrid alla Lazio, boom Lotito: Baroni esulta

Leggi tutto su Tvplay.it

Claudiopredispone il colpo per la, direttamente dal passato al: il tecnicogià. Sarebbe la prima volta in Serie A. L’ottimo inizio di stagione delladi Marcofa ben sperare per le prospettive che attendono i biancocelesti durante l’intera annata. Tuttavia per restare competitivi sia durante questa stessa che per le prossime bisognerà a ogni sessione di calciomercato rinforzare l’asset e rispondere alle esigenze dei reparti. Fra queste indubbiamente attenzione principale è sempre rivoltaproduzione offensiva. A tal proposito la dirigenza dellastarebbe lavorando a un grande colpo. Dal(LaPresse) – tvplay Si tratta di un vecchio pallino di Claudio, che a più riprese ha cercato di negoziare per l’arrivo in Serie A, sebbene fino a oggi senza successo.