Ilrestodelcarlino.it - Comincia la volata finale. Alluvioni, sanità, aborto. I candidati fanno scintille

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Duelli e confronti. Strette di mano e. Benvenuti nel rushdella campagna elettorale dei due principali contendenti alle prossime Regionali dell’Emilia-Romagna: Michele de Pascale (centrosinistra) ed Elena Ugolini (centrodestra). Uno scontro partito lentamente, senza scossoni, con entrambi sempre in punta di fioretto. Niente a che vedere con la contrapposizione tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, con le Sardine a riempire le piazze e il ministro-leader leghista a scampanellare agli spacciatori. Qualcosa, però, poi è cambiato anche in questa contesa. Con Ugolini – fino ad allora sempre conciliante in perfetto stile cattolico (viene da Cielle) – un po’ più aggressiva.