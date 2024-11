Lanazione.it - Bus in Camollia, il caso irrisolto. At e Comune: "Confronto aperto"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Da almeno un quarto di secolo si dibatte sul passaggio dei mezzi pesanti dalla zona di. In particolare gli autobus di 12 metri che salgono da via Garibaldi diretti verso via dei Gazzani, oppure arrivano dalla Lizza e transitando da via Campansi arrivano a porta. Non si contanto le proteste e petizioni che si sono succedute negli anni, neanche a dire il vero le promesse degli amministratori di turno per cercare di intervenire. Gli incidenti, lievi fortunatamente, degli ultimi giorni hanno riacceso i riflettori sulla situazione.