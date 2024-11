Tvzap.it - Bimbo di quattro anni muore in un incidente: cosa si scopre sui genitori

Leggi tutto su Tvzap.it

in un. Un tragicoha spezzato la vita ad un bambino di appena 4. Il sinistro mortale è avvenuto venerdì notte. L’auto su cui viaggiava ilinsieme aisi è schiantata contro un muro a soli cento metri da casa. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Durante le indagini è emerso un particolare sui. (Continua) Leggi anche: Agnese morta di caldo in auto: la brutta notizia sul papà Leggi anche: Michele Merlo, svolta nelle indagini sulla sua morte: aperta un’inchiesta per omicidio colposodi 4in unUndi appena 4è morto in un, avvenuto venerdì sera. Il piccolo viaggiava in auto insieme ai suoie non è scampato al terribile schianto.