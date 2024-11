Lapresse.it - Bangladesh, attacchi alle minoranze religiose: la protesta a Dacca

Circa 300indù si sono riunite sabato aper chiedere che il governo provvisorio del, a maggioranza musulmana, li difenda da un’ondata di violentie faccia cadere i casi di ribellione contro i leader della comunità indù. I gruppi induisti affermano che ci sono stati migliaia dinei loro confronti dall’inizio di agosto, quando il governo laico della premier Sheikh Hasina è stato destituito ed è fuggita dal Paese in seguito a una rivolta guidata dagli studenti. I funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani e diverse associazioni hanno espresso preoccupazione per la situazione nel Paese.