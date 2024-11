Ballando con le stelle stasera nuova puntata | coppie e classifica le anticipazioni

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – È Edwige Fenech la ballerina per una notte di ‘con le’, il dance show condotto da Milly Carlucci in onda oggi sabato 2 novembre alle 20.35 su Rai 1. L’icona sexy della commedia italiana, apprezzata attrice e produttrice applaudita di film e serie di successo, scenderà in pista per danzare, sulle note di ‘Le vie en rose’, un valzer con Simone Iannuzzi. Intanto, la gara tra i concorrenti è sempre più agguerrita e vincerla richiede tanto allenamento e determinazione. Sabato scorso laè stata vinta dalla coppia Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti che ha ottenuto 30 punti di bonus.