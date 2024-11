Oasport.it - Bagnaia cade nella Sprint di Sepang, Martin vince e ha il Mondiale in pugno

Leggi tutto su Oasport.it

Jorgeusufruisce della caduta di Francescoe domina ladel Gran Premio della Malesia 2024, valevole come penultimo round stagionale delMotoGP. Un risultato pesantissimo, che proietta lo spagnolo del Team Pramac ad un passo dal suo primo titolo iridato della carriera in top class (il secondo complessivo dopo quello in Moto3 del 2018).ator ha sfoderato una prestazione impressionante, bruciando Pecco in partenza e prendendosi di forza la prima posizione in curva 1 per poi imporre alla gara un ritmo forsennato., costretto di fatto a battere sempre il suo rivale da qui a fine anno per provare a completare la rimontaclassifica generale, ha provato in tutti i modi a contenere il forcing di, commettendo però un errore e scivolando alla staccata di curva 9 dopo tre giri.