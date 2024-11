Inter-news.it - Asllani, occasioni mancate senza Calhanoglu! Un’assenza pesante

Leggi tutto su Inter-news.it

Kristjanha mancato diversein queste settimane con l’Inter. Il centrocampista albanese non ha giocato, la sua asè stata piuttostoper il suo futuro.– Kristjanha avuto tanta, tantissima sfortuna in questo periodo. Una botta al ginocchio con l’Albania gli è costata la fiducia dell’ambiente nerazzurro. L’Inter è rimastaHakanal rientro dalla sosta di ottobre e aveva bisogno del suo sostituto naturale. Il suo sostituto naturale però, ovvero, si è fatto male con la nazionale e non ha avuto la possibilità di giocare nemmeno conassente. Ha provato a forzare il recupero ma non ce l’ha mai fatta., anche Inter-Venezia da fuori! FUORI –ha saltato Roma e Young Boys, costringendo Inzaghi a provare Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan in cabina di regia.