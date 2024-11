Uominiedonnenews.it - Amici, Vybes: Il Dramma Ed Il Gesto Per La Madre!

Scopri la storia di, giovane cantante di2024, che ha conquistato il pubblico con la sua musica sincera e una toccante dedica alla. Tra gli allievi della ventiquattresima edizione di “2024”, spicca il cantante, che ha conquistato un posto nella squadra di canto sotto la guida esperta di Rudy Zerbi. Ma chi è davvero? Scopriamo insieme il suo percorso e le curiosità che lo riguardano. Chi è: la storia di Gabriel Monaco Gabriel Monaco, in arte, ha 21 anni e vive a Roma con i suoi genitori. Oltre alla passione per la musica, lavora in una panetteria e si prende cura del suo amato cane Willer. Da sempre supportato dai genitori nella sua passione,si descrive come un ragazzo timido, impacciato, con un’avversione per chi ha un ego smisurato e per chi non rispetta gli altri.