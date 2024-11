Oasport.it - WTA Merida 2024: Lucrezia Stefanini perde dopo tre ore e mezza contro Sara Sorribes Tormo

Leggi tutto su Oasport.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Non c’è match consenza l’attesa di una lunga durata e anche nel secondo turno del WTA 250 diè accaduto. La spagnola riesce a battere, che di rimpianti ne ha parecchi,3 ore e 23 minuti con il punteggio di 6-4 1-6-6 4 e giocherà con Korneeva o Blinkova ai quarti di finale. Già iniziato in ritardo per l’allungarsi del programma e per momenti di pioggia a disturbare la giornata, il match entra subito nel suo vivo con il normale canovaccio di quando ci si trova davanti alla, una che quando si tratta di scambi lunghi non è seconda a nessuna. Sono ben cinque i break consecutivi che arrivano nei primi cinque game del confronto; la prima a tenere la battuta è la spagnola, poi le due si strappano ancora due volte il servizio.