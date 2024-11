Wta Jiujiang 2024 | Trevisan esce ai quarti Sramkova vince in tre set

Leggi tutto su Sportface.it

Si conclude aidi finale il percorso di Martinanel Wta 250 di. Per l'azzurra, infatti, arriva una sconfitta in tre set contro Rebeccacon il punteggio di 6-3 3-6 6-2 dopo poco meno di due ore di gioco. Nel primo set Martina soffre al servizio, subendo il break decisivo a zero nel sesto game, dopo che aveva annullato tre palle break nel primo gioco.reagisce nel secondo parziale, in cui ria essere più aggressiva in risposta, portandosi sul 5-1. Nel settimo game,riduce lo svantaggio a un solo break, ma Martina pareggia il conto dei set con un game a 15. Il terzo set vive un momento di svolta nel quinto game, quandosi difende annullando due palle break a: da lì, la slovacca non solo non concede nulla al servizio, ma rianche a essere incisiva in risposta con un doppio break che chiude la contesa.