Volterra, in due giorni ruba un'auto e si intrufola in un negozio: denunciato - I Carabinieri della Stazione di Volterra, nella giornata di giovedì 31 ottobre, al termine delle indagini scaturite dal furto di un’auto avvenuto alle prime luci dell’alba del 28 ottobre, sono riusciti a risalire al presunto autore nel reato. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze Pisatoday.it - Volterra, in due giorni ruba un'auto e si intrufola in un negozio: denunciato Leggi tutto su Pisatoday.it (Pisatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- I Carabinieri della Stazione di, nella giornata di giovedì 31 ottobre, al termine delle indagini scaturite dal furto di un’avvenuto alle prime luci dell’alba del 28 ottobre, sono riusciti a risalire al presuntore nel reato. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze

