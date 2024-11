scoppiava la guerra in Vietnam tra l’esercito Vietnamita filocomunista del nord e le forze del Vietnam del Sud e degli Stati Uniti Vietnam, ricordando lo scoppio della guerra Vietnam, fonte it.topowar.ruDopo la guerra in Indocina con il fallito tentativo francese di riconquistare i vecchi possedimenti coloniali i in seguit all’occupazione giapponese, la conferenza di Ginevra divise quei territori in quattro Stati indipendenti come il Laos, la Cambogia, il Vietnam del Sud e il Vietnam del Nord. Quest’ultimo stato guidato dai comunisti del Viet Minh, che avevano sconfitto i francesi nonostante l’appoggio statunitense, iniziò un’attività di guerriglia nei territori del sud dove c’era una repubblica retta da un governo filostatunitense. Metropolitanmagazine.it - Vietnam, 69 anni fa scoppiava la guerra contro gli Stati Uniti Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Nello spazio di Metropolitan Today un evento drammatico che ha segnato la storia collettiva: il primo novembre 1955laintra l’esercitoita filocomunista del nord e le forze deldel Sud e degli, ricordando lo scoppio della, fonte it.topowar.ruDopo lain Indocina con il fallito tentativo francese di riconquistare i vecchi possedimenti coloniali i in seguit all’occupazione giapponese, la conferenza di Ginevra divise quei territori in quattroindipendenti come il Laos, la Cambogia, ildel Sud e ildel Nord. Quest’ultimo stato guidato dai comunisti del Viet Minh, che avevano sconfitto i francesi nonostante l’appoggio statunitense, iniziò un’attività di guerriglia nei territori del sud dove c’era una repubblica retta da un governo filostatunitense.

