Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2024 ore 07 | 30

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it:DEL 1 NOVEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIUPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPER GLI AUTOMOBILISTOI IN VIAGGIO SENGLAIAMO SULLA A1 FIRENZENEBBIA A BANCHI CON VISIBILITA A 100 MIEWTRI TRA ORVIETO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD PRESTARE ATTENZIONE E MODERARE LA VELOCITA’ PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LE STRADE VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E IL GRA. SENSO UNICO SU VIA OSTIENSE IN DIREZIONEE SENSO UNICO SU VIA DEL MARE VERSO OSTIA. RICORDIAMO CHE COME DI CONSUETO NEI GIORNI FESTIVI VIA DEI FORI IMPERIALI E PEDONALIZZATA.