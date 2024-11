Liberoquotidiano.it - "Un'indagine parlamentare" dopo il ko in Liguria. Provenzano, ultima follia Pd: cortocircuito totale

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Gli italiani votano sempre meno e si distaccano dalla politica e dai partiti? La soluzione per Giuseppe, responsabile Esteri del Pd, è semplice: una bellaper capire perché. Sta tutto in una intervista a La Stampa ildella sinistra, rimasta senza elettori e senza voti in, regione che Elly Schlein e Andrea Orlando erano convinti di portarsi a casa anche solo grazie al terremoto giudiziario che ha portato alle dimissioni del governatore uscente Giovanni Toti e le conseguenti elezioni anticipate. "Non è più tempo di narcisismi e piccole divisioni tra noi, ma di un lavoro serio da fare tutti insieme", tuonanell'intervista al quotidiano torinese. La preoccupazione al Nazareno è cheGenova, possano sfumare anche Umbria ed Emilia-Romagna, le prossime tornate regionali del 17 e 18 novembre.