Tutti pazzi per il cardigan - Se qualche anno fa il cardigan veniva associato a un’immaginario arretrato e fuori moda, ad oggi le cosa sono drasticamente cambiate. Forse il merito va a Simon Porte, direttore creativo di Jacquemus, che per la collezione autunno inverno 2021/2022 ha proposto in passerella un micro cardigan sensuale, dalla particolare scollatura custodita e sigillata dal logo della maison francese, diventato un must-have per le stagioni successive. See on Instagram Per questa stagione il cardigan ha continuato a giocare con forme e stili, dimostrando ancora una volta la sua incredibile versatilità. Panorama.it - Tutti pazzi per il cardigan Leggi tutto su Panorama.it (Panorama.it - venerdì 1 novembre 2024)- Se qualche anno fa ilveniva associato a un’immaginario arretrato e fuori moda, ad oggi le cosa sono drasticamente cambiate. Forse il merito va a Simon Porte, direttore creativo di Jacquemus, che per la collezione autunno inverno 2021/2022 ha proposto in passerella un microsensuale, dalla particolare scollatura custodita e sigillata dal logo della maison francese, diventato un must-have per le stagioni successive. See on Instagram Per questa stagione ilha continuato a giocare con forme e stili, dimostrando ancora una volta la sua incredibile versatilità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per il; Diletta Leotta,per il suoa uncinetto: quanto costa e dove trovarlo; L'autunno very demure (e i suoi must have) la campagna Chanel e il ritorno di Victoria's Secret: le news della; I look di Kristen Bell nella serie "Nobody wants this";per la danza: perché il balletcore è il trend del 2023;per Taylor Swift!; Approfondisci 🔍

Maglioni: pullover jacquard o cardigan? Ecco i più amati da indossare con i primi freddi

(corriere.it)

Il capo fondamentale della stagione fredda è il maglione. Scopriamo i modelli di tendenza e vediamo come li portano le celebrità. Dal cardigan dorato di Paola Di Benedetto al maglione hipster della to ...

5 look con il cardigan da provare adesso

(grazia.it)

Avvolgente come un abbraccio, il cardigan in versione scaldacuore è tra i modelli più gettonati del momento. Micro oppure dai volumi rilassati, si sposa alla perfezione con jeans e ballerine rasoterra ...

La svolta del cardigan da “granpa” secondo Blake Lively (e altre celeb)

(amica.it)

Avvistata per le strade di NY, Blake Lively ha indossato un look firmato Michael Kors composto da un cardigan in maglia in stile grandpa.

Tutti pazzi per Halloween, l'Italia si riempie di costumi, zucche, trucchi e scheletri

(rainews.it)

Le zucche intagliate e i travestimenti li abbiamo importati dagli Stati Uniti, ma le radici della festa, ormai diffusa e amata anche in Italia, trovano le proprie radici in Europa. Largo questa sera a ...