Ilgiorno.it - Troppo traffico sul lago. Argegno vuole spostare auto e camion in galleria

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Dalla regione è arrivato il via libera per la progettazione della Variante di, pensata per sgravare il centro abitato dal passaggio die pullman. Il provvedimento ha ottenuto il via libera della Giunta su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e vede coinvolti, oltre alla Regione, Anas, la Provincia di Como, la Camera di Commercio di Como e Lecco, le amministrazioni die Tremezzina e la Comunità Montana Lario Intelvese. "Quest’opera intende potenziare e riqualificare la rete viaria per valorizzare anche la vocazione turistica die del territorio circostante - sottolinea l’assessore Terzi - L’avvio della progettazione della Variante è indispensabile per superare le problematiche viabilistiche legate all’attraversamento di, punto non risolto della SS 340".