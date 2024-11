Fieracavalli, in programma a Veronafiere dal 7 al 10 novembre. Oltre a esercitare un richiamo irresistibile per tutti gli appassionati del mondo equestre, la manifestazione si conferma a misura di famiglia, con un ventaglio di proposte per tutti i gusti. Il ’Salone del Bambino’ propone diversi momenti di animazione, per avvicinare i bimbi ai cavalli e agli animali in generale. Torna anche quest’anno l’attesissimo battesimo della sella che permette ai più piccini e ai curiosi di provare l’emozione di salire in sella per la prima volta. I più coraggiosi potranno anche approcciarsi al volteggio, disciplina che consiste nell’eseguire esercizi ginnici sulla schiena del cavallo, mentre questo è al passo o al galoppo. Quotidiano.net - Torna Fieracavalli. Sport, eventi e show a misura di famiglia Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Tutto pronto per la 126ª edizione di, in programma a Veronafiere dal 7 al 10 novembre. Oltre a esercitare un richiamo irresistibile per tutti gli appassionati del mondo equestre, la manifestazione si conferma adi, con un ventaglio di proposte per tutti i gusti. Il ’Salone del Bambino’ propone diversi momenti di animazione, per avvicinare i bimbi ai cavalli e agli animali in generale.anche quest’anno l’attesissimo battesimo della sella che permette ai più piccini e ai curiosi di provare l’emozione di salire in sella per la prima volta. I più coraggiosi potranno anche approcciarsi al volteggio, disciplina che consiste nell’eseguire esercizi ginnici sulla schiena del cavallo, mentre questo è al passo o al galoppo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e show a misura di famiglia; AsiEquestri a2024: gli appuntamenti; Verona, ava in scena loequestre internazionale;2024: un’esperienza equestre tra, cultura e natura; Rinnovata e spettacolarea Verona: «, business, intrattenimento, sostenibilità, inclusione e solidarietà»;2024: tutto pronto per il grande evento equestre; Approfondisci 🔍

Torna Fieracavalli Verona dal 7 al 10 novembre

(vanityfair.it)

Torna Fieracavalli Verona, dal 7 al 10 novembre, l'appuntamento italiano più importante dedicato al panorama equestre internazionale. E tante saranno le novità per questa nuova edizione. A cosa si ...

Fieracavalli 2024: ingresso Istruttori, Tecnici e Ufficiali di gara

(fise.it)

Le richieste dovranno essere effettuate on line entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 30 ottobre Cresce l’attesa per la 126^ edizione di Fieracavalli in programma a Verona dal 7 al 10 novembre pr ...

Fieracavalli 2024: tutto pronto per il grande evento equestre

(veronaoggi.it)

Un evento per tutti, tra divertimento e turismo rurale. Fieracavalli non è solo sport, ma anche divertimento per tutta ... Per chi ama il turismo lento e la natura, torna il Salone del Turismo Rurale ...

Verona: Fieracavalli campione di inclusione sociale e solidarietà

(primapaginanews.it)

Dal nuovo progetto “Impronte Equine”, alla sfilata di solidarietà a favore dell’associazione Gi.A.DA., fino al concerto dei ragazzi di Anfass, a “Riding The Blue” e a “Si sostiene in carcere”.