Sviluppo e inclusione digitale | il richiamo della Santa Sede per le Least Developed Countries

La questione della partecipazione dei Paesi meno sviluppati, noti come Least Developed Countries , negli scambi commerciali globali è stata al centro dell'intervento di monsignor Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite. Durante la 76esima sessione esecutiva del Consiglio per il commercio e lo Sviluppo dell'UNCTAD, tenutasi a Ginevra il 31 ottobre, Balestrero ha sottolineato la necessitĂ di un progresso digitale che sia inclusivo e sostenibile per migliorare le opportunitĂ di questi Paesi nel mercato globale. NecessitĂ di misure coraggiose per i Paesi in via di Sviluppo Monsignor Balestrero ha richiamato l'attenzione sulla responsabilitĂ della comunitĂ internazionale nell'incrementare la partecipazione delle LDC al commercio globale.

