Sisma 2016 | Gentiloni Nella Basilica di San Benedetto c’è un pezzo di Europa

PERUGIA – "Nella Basilica di San Benedetto c'è un pezzo di Europa perché San Benedetto è il patrono dell'Unione europea e c'è un pezzo di Europa anche perché il Sisma di otto anni fa e le conseguenze del Sisma per Norcia e per San Benedetto sono state un fatto europeo": a dirlo è stato il commissario Ue Paolo Gentiloni al termine della visita alla Basilica ricostruita dopo i danni causati dal terremoto del 2016. Gentiloni ha ricordato come "sei-sette anni fa la Commissione europea dell'epoca, guidata da Jean-Claude Juncker, volle dare un contribuito alla ricostruzione". Il commissario europeo ha anche ricordato i momenti successivi al Sisma, quando era ministro degli esteri e poi presidente del Consiglio.

Sisma 2016, ecco le misure della manovra. Accelera la ricostruzione in Umbria

In legge di Bilancio 92 milioni per il disagio abitativo. Proroghe per versamenti e mutui. In arrivo flat tax per pensionati stranieri ...

Otto anni dalla tragica scossa del Sisma 2016: i vigili del fuoco salvati dal cambio dell'ora, il crollo e la ricostruzione

Sono trascorsi 8 anni da quella tragica mattina del 30 ottobre 2016. Alle ore 7.40, l'Umbria è stata svegliata da una scossa di magnitudo 6.5, la più forte registrata nel paese dal terremoto dell'Irpi ...

'Vicinanza' Proietti a colpiti dal sisma del 2016

"In occasione dell'ottavo anniversario del devastante terremoto del 30 ottobre 2016, esprimo la mia più sincera vicinanza a tutte le persone, alle comunità, a tutte le città e i comuni colpiti nel cra ...