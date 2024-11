Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro il pilone. Botta tremenda sulla Bonifica. Addio a Roberto Petrocchi

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Uno schianto terribile è costato ieri la vita ad un 42enne ascolano,, vittima di un incidente stradale. Il drammatico sinistro è avvenuto lungo lanel tratto conosciuto come ’13 e mezzo’. L’uomo era alla guida di una Renault Mègane Sportour grigio metallizzata intestata al padre e procedeva in direzione di Castel di Lama. Prima dello svincolo per l’Ascoli-Mare, la strada in questione è attraversata da un cavalcavia ferroviario e purtroppo il 42enne ha preso in pieno ilcentrale. Unacon l’auto che è andata quasi completamente distrutta. Un impatto talmente violento che il motore è stato spinto all’interno dell’abitacolo colpendo in pieno lo sfortunato automobilista che era alla guida dell’auto. Perpurtroppo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le conseguenze dello schiantoil