Inter-news.it - Serie A 20ª giornata, Venezia-Inter alle 15: miracolo! 2 date storiche

(Di venerdì 1 novembre 2024) La LegaA ha annunciato gli anticipi e i posticipi della 19ª e 20ª, ossia le prime due giornate del 2025. Spicca unore 15. I nerazzurri non giocano a questo orario di domenica dal 2021.– Domenica 12 gennaio 2025, 20ªdiA, sarà un giorno storico per l’, che dopo quattro anni ritornerà a giocare in quel giorno e in quell’ora inA. L’ultima volta il 23 maggio 2021, ultima partita della stagione 2020-21, conclusasi con il diciannovesimo scudetto dei nerazzurri. Quel giorno, ci fu-Udinese, partita 5-1 a San Siro. Sarà dunque unastorica per i nerazzurri e i tifosi della Beneamata, che potranno nuovamente ritornare a San Siro nel canonico orario della domenica diA. Ma c’è una particolarità: quell’-Udinese, causa Covid, venne giocato senza pubblico a San Siro.