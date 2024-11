Ilrestodelcarlino.it - Sciocolà tra gusto e tradizione, Bottura incontra la sua ’copia’: “È un’opera d’arte magnifica”

(Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024)- Modena, 1 novembre 2024 – È arrivato in sella alla sua bicicletta stamattina, sotto un limpido cielo di novembre. E dopo aver attraversato Piazza Matteotti, nel cuore della città, lo chefsi è ritrovato davanti un altro “sé stesso”: o meglio, una maxi scultura di cioccolato a grandezza naturale, realizzata dalle abili mani del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, in occasione della sesta edizione di. Un vero e proprio omaggio, dunque, allo chef Patron di Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e fondatore di Food for Soul, nonché una splendida operaora finalmente svelata al pubblico. “Ho sempre detto che noi siamo artigiani ’ossessionati’ dalla qualità – ha spiegato ieri–. Questa scultura di cioccolato è una vera e propria opera: Mirco Della Vecchia è riuscito a dare forma a un sogno, a un’idea.