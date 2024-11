nella periferia meridionale di Beirut, segnando un’escalation della tensione nella regione. Dopo le indicazioni dell’esercito israeliano, che ha richiesto l’evacuazione di varie aree, almeno tre attacchi aerei hanno scosso la capitale libanese. Questo evento segue un periodo di relativa calma, poiché non si registravano attacchi aerei nella città da quasi sette giorni. La situazione rimane critica, con i residenti che cercano di comprendere le conseguenze di questi ultimi eventi. Attacchi aerei e evacuazioni nella capitale libanese Negli ultimi giorni, video trasmessi dalla Afptv mostrano diverse esplosioni nella periferia meridionale di Beirut, in particolare nel quartiere di Ain el-Remmaneh. Gaeta.it - Raid aerei israeliani colpiscono Beirut: due morti e feriti nella periferia sud della capitale libanese Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter L’aviazione israeliana ha ripreso le sue operazioni militarimeridionale di, segnando un’escalationtensioneregione. Dopo le indicazioni dell’esercito israeliano, che ha richiesto l’evacuazione di varie aree, almeno tre attacchihanno scosso la. Questo evento segue un periodo di relativa calma, poiché non si registravano attacchicittà da quasi sette giorni. La situazione rimane critica, con i residenti che cercano di comprendere le conseguenze di questi ultimi eventi. Attacchie evacuazioniNegli ultimi giorni, video trasmessi dalla Afptv mostrano diverse esplosionimeridionale di, in particolare nel quartiere di Ain el-Remmaneh.

Israele, attacco all'Iran: dai messaggi ai raid, cosa è successo

Teheran avvertita dell'imminente attacco. Le indiscrezioni: non ci sarà una nuova risposta iraniana Un attacco di circa 5 ore, con oltre 100 aerei, per colpire obiettivi militari. Israele nelle prime ...

Israele attacca l'Iran, raid su siti militari e radar

Le esplosioni che hanno squarciato la notte di Teheran hanno annunciato agli iraniani l'imponente operazione lanciata dallo Stato ebraico con il dispiegamento di un centinaio di aerei: eluse le ...

Israele pensa a un secondo raid di rappresaglia: ma quali e quanti danni ha inferto davvero all'Iran?

Mentre i vertici delle Forze di Difesa israeliane valutano l'ipotesi di uno strike supplementare come rappresaglia per l'attacco che ha messo nel mirino la residenza del premier Benjamin Netanyahu, im ...

Le quattro donne pilota israeliane a bordo degli F-16, navigatrici durante il raid in Iran: colpito il sistema di difesa aerea S-300

Quattro donne navigatrici da combattimento hanno partecipato all'attacco israeliano in Iran a bordo di un aereo caccia F-16. Alcune si vedono nelle immagini rilasciate oggi pomeriggio dall'Idf. C'eran ...