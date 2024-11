Ilgiorno.it - Quel legame tra gli hacker e le Curve di San Siro, i consigli di Barletta sui parcheggi: “Devi parlare con i gestori occulti”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: L’uomo a chi chiedere, per muoversi nella giungla deidello stadio di San, era Pierfrancesco(tra gli indagati), il manager che ha collezionato cariche anche nel mondo dello sport, “sponda“ con il mondo politico di centrosinistra per il gruppo degli. È con lui - ex dirigente dell’Inter e presidente di Milanosport dal 2011 al 2018, ex membro del Cda di Leonardo, ex socio di minoranza della Equalize di Pazzali e vicepresidente di Sea fino alla decisione di autosospendersi - che Carmine Gallo si confronta quando cerca di acquisire “in pianta stabile” un posto auto nello stabile. A che cosa è dovuto l’interesse? Uno a Sanè ritenuto un “buon investimento”, perché consentirebbe di offrire un “servizio aggiuntivo” a una clientela composta anche da imprenditori e vip, accomunati dalla passione per il calcio.