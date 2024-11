Sport.quotidiano.net - Prima Brindisi e poi il mercato. Sella, il destino in pochi giorni

Cento aspetta la "Stella del Sud" e, nel mentre, resta vigile sul. Settimana delicata in casa Benedetto, con la speranza che sia quella giusta per imboccare la strada che porti all'uscita di una crisi che sembra non finire mai. Sei sconfitte consecutive, prestazioni discontinue e molto spesso sottotono, nonché difficoltà a restare in partita una volta subite le prime spallate. Tanti problemi, ma che vanno risolti con urgenza e già a partire da questa domenica, quando alla Baltur Arena arriverà, in quello che sia una per una mera questione di punti conquistati in classifica – 2 a testa – e sia per il momento che stanno attraversando le due squadre, si può definire uno scontro diretto per rinascere e per dare unasvolta alla stagione.