Ilrestodelcarlino.it - Pd attacca FdI: "Facsimile elettorale in anticipo"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "Come altri colleghi segretari comunali del Partito democratico ho visto che sulla sua pagina Facebook il candidato di Fratelli d’Italia Nicola Marcello ha pubblicato undella scheda. Peccato che la stessa non sia ancora disponibile, mancando la diffusione ufficiale da parte della prefettura. Mi chiedo se siamo noi ’poco furbi’ o lui disponga di canali diversi". La polemica viene sollevata da Francesca Pieraccini, segretaria comunale del Pd a San Giovanni. Ma i mal di pancia sono diffusi nell’intera coalizione di centrosinistra, in vista del voto alle regionali del 17 e 18 novembre. "Tra l’altro – rincarano dal Pd – per la preparazione, la stampa e la diffusione deiservono almeno 4 o 5 giorni dopo la comunicazione ufficiale della prefettura. Che, ripeto, non è ancora avvenuta. Sabato scorso si sono soltanto svolto le operazioni di sorteggio dei nomi.