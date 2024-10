governo ha deciso di mettere su un binario morto per trasformarlo in un emendamento a un altro decreto, siamo davanti a una violenza procedurale Parrini (Pd): «Questo governo è sempre più illiberale» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Parrini (Pd): «Questo governo è sempre più illiberale» Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cms.ilmanifesto.it: «Sul decreto “paesi sicuri”, che ilha deciso di mettere su un binario morto per trasformarlo in un emendamento a un altro decreto, siamo davanti a una violenza procedurale(Pd): «più» il manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:(Pd): «Questopiù illiberale»; Ddl montagna:(Pd), ‘un sacco vuoto spacciato per svolta storica’; Gli emendamenti eterodossi di Forza Italia sull’accoglienza; Visitazione,(Pd): "Opera è simbolo di Carmignano,metta in sicurezza chiesa dei Santi Michele e Francesco"; Dario(Pd): "Premierato, che pasticcio.diviso su tutto"; Visitazione, lontano il ritorno a casa: "Impegno di Roma a trovare i fondi"; Approfondisci 🔍

Parrini (Pd): «Questo governo è sempre più illiberale»

(ilmanifesto.it)

Immigrazione (Politica) Il senatore dem: «Ci impediscono di esaminare il decreto "paesi sicuri", l'hanno messo su un binario morto per sfuggire al giudizio della Corte europea di giustizia. Bisogna un ...

Ddl montagna: Parrini (Pd), 'un sacco vuoto spacciato per svolta storica'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Le difficoltà della montagna richiederebbero scelte meno propagandistiche mentre il provvedimento del Governo ha le sembianze di un sacco vuoto e come tale non sta in piedi ...

Povero Fonseca, ha torto pure quando ha ragione: il Milan non può permettersi di perdere Leao

(ilfattoquotidiano.it)

Quanto è lontana la rivalsa del derby per Fonseca. Che la vittoria con l’ Inter rischiava soltanto di rinviare la crisi un po’ si sapeva. Certo neanche il più pessimista dei tifosi rossoneri immaginav ...

Banda dei dossier, il detective arrestato al gip: ‘Temo per la mia incolumità’. Un poliziotto ammette: ‘Facevo accessi abusivi per Gallo’

(ilfattoquotidiano.it)

12:28 - Ddl montagna: Parrini (Pd), 'un sacco vuoto spacciato per svolta storica ... il problema è che il Governo cerca di far passare, come sempre, il “qualcosina” come l’inizio di una grande svolta ...