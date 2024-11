Paola Egonu e le voci di mercato: il Galatasaray smentisce. Tutti gli scenari e il presunto malcontento (Di venerdì 1 novembre 2024) Nella giornata di ieri si era parlato del presunto malcontento di Paola Egonu a Milano, emerso dal post pubblicato dall’accreditato giornalista turco Enes Yalniz sui suoi profili social. Secondo il cronista di TRT, l’opposto sarebbe scontenta al Vero Volley e si aspetterebbe una separazione a breve termine. Nell’immediato si sono accese diverse sirene di mercato sull’attaccante, al momento in recupero da un intervento chirurgico alle fosse nasali. Si era vociferata la possibilità di un suo ritorno in Turchia, dove nel 2022-2023 vinse la Champions League con la maglia del VakifBank Istanbul. Oasport.it - Paola Egonu e le voci di mercato: il Galatasaray smentisce. Tutti gli scenari e il presunto malcontento Leggi tutto su Oasport.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Nella giornata di ieri si era parlato deldia Milano, emerso dal post pubblicato dall’accreditato giornalista turco Enes Yalniz sui suoi profili social. Secondo il cronista di TRT, l’opposto sarebbe scontenta al Vero Volley e si aspetterebbe una separazione a breve termine. Nell’immediato si sono accese diverse sirene disull’attaccante, al momento in recupero da un intervento chirurgico alle fosse nasali. Si eraferata la possibilità di un suo ritorno in Turchia, dove nel 2022-2023 vinse la Champions League con la maglia del VakifBank Istanbul.

Paola Egonu sta recuperando dall'intervento chirurgico a cui si è sottoposta nelle scorse settimane. Un'infezione alle fosse nasali non dava tregua ...

Si è fatto un gran parlare ieri, dopo il post su x.com del giornalista della tv turca TRT Enes Yalniz, sul futuro di Paola Egonu. Si sono lette tante ipotesi, la maggior parte che parlano della prossi ...

Secondo informazioni non ufficiali di Meridian Sport (portale serbo), l'agente di Paola Egonu, Marco Raguzzoni, e quello di Kiera Van Ryk, Luca Novi, si trovano attualmente a Istanbul. Il motivo sareb ...