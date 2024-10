Oasport.it - Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: tris di vittorie per Brescia, Ortigia e Pro Recco

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it:di successi per le squadre italiane nella terza giornata dell’Cupdimaschile: vince in trasferta l’, che passa a Nea Smyrni, in Grecia, in casa del Panionios per 11-13, affermazioni interne per il, contro i croati dello Jug per 12-10, e per la Pro, contro i magiari dello Szolnoki per 17-11. Al termine del girone d’andata ilcomanda a punteggio pieno nel Girone A davanti ai transalpini dello Strasburgo, secondo a quota 6, così come nel Girone C la Procomanda con tre, proprio davanti ai magiari dello Szolnoki, secondi a quota 5, mentre nel Gruppo B l’, con la vittoria nello scontro diretto odierno, si porta in solitaria al secondo posto con 6 punti alle spalle dei magiari del Vasutas, primo a quota 9.