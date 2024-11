One-Punch Man season 3 festeggia Halloween con una rivelazione spettrale - La terza stagione di One-Punch Man non ha ancora una data d’uscita, ma il franchise non perde l’occasione per festeggiare Halloween. Per aumentare l’attesa, J.C. Staff ha iniziato a pubblicare una serie di poster dei personaggi, mostrando gli eroi e i villain che animeranno lo scontro tra l’Associazione Eroi e l’Associazione Mostri. L’ultimo poster presenta un eroe dall’aspetto inquietante che si adatta perfettamente all’atmosfera spettrale della stagione. Zombieman, il protagonista di questa anteprima, non ha avuto un ruolo di spicco nelle prime due stagioni dell’anime, ma i lettori del manga lo conoscono bene. Questo eroe di Classe S ha un fattore rigenerante che gli consente di riprendersi da ogni attacco, come ha dimostrato in diversi scontri. La sua origine è legata a un episodio già visto nell’anime, che coinvolge un noto villain affrontato da Saitama. Nerdpool.it - One-Punch Man season 3 festeggia Halloween con una rivelazione spettrale Leggi tutto su Nerdpool.it (Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- La terza stagione di One-Man non ha ancora una data d’uscita, ma il franchise non perde l’occasione perre. Per aumentare l’attesa, J.C. Staff ha iniziato a pubblicare una serie di poster dei personaggi, mostrando gli eroi e i villain che animeranno lo scontro tra l’Associazione Eroi e l’Associazione Mostri. L’ultimo poster presenta un eroe dall’aspetto inquietante che si adatta perfettamente all’atmosferadella stagione. Zombieman, il protagonista di questa anteprima, non ha avuto un ruolo di spicco nelle prime due stagioni dell’anime, ma i lettori del manga lo conoscono bene. Questo eroe di Classe S ha un fattore rigenerante che gli consente di riprendersi da ogni attacco, come ha dimostrato in diversi scontri. La sua origine è legata a un episodio già visto nell’anime, che coinvolge un noto villain affrontato da Saitama.

