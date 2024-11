Omicidio e dove si era avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Viti, 48 anni, di Cremona, ha ricostruito quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì quando ha accoltellato a morte Paolo Gamba, 44 anni, che lo aveva ospitato il giorno prima. “Mi ha ferito con una coltellata, allora io ho preso un altro coltello e mi sono difeso”. Così ieri Viti ha risposto alle domande del gip Giulia Masci davanti al suo avvocato Paolo Rossi. Marco Viti ha ricostruito l’accaduto a casa di Paolo Gamba. Ilgiorno.it - Omicidio di Paolo Gamba, Marco Viti si difende: “Mi ha ferito al fianco, l’ho ucciso” Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Cremona, 1 novembre 2024 – Ha risposto alle domande del giudice delle indagini preliminari che è andato in carcere a interrogarlo, mostrandosi più lucido rispetto al primo interrogatorio in Questura, dove era stato portato dopo l’e dove si era avvalso della facoltà di non rispondere., 48 anni, di Cremona, ha ricostruito quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì quando ha accoltellato a morte, 44 anni, che lo aveva ospitato il giorno prima. “Mi hacon una coltellata, allora io ho preso un altro coltello e mi sono difeso”. Così ieriha risposto alle domande del gip Giulia Masci davanti al suo avvocatoRossi.ha ricostruito l’accaduto a casa di

Omicidio di Paolo Gamba, Marco Viti si difende: “Mi ha ferito al fianco, l’ho ucciso”

Cremona, 1 novembre 2024 – Ha risposto alle domande del giudice delle indagini preliminari che è andato in carcere a interrogarlo, mostrandosi più lucido rispetto al primo interrogatorio in Questura, ...

Omicidio Paolo Gamba, il coinquilino: “Avevamo litigato, l’ho accoltellato per difendermi”

Marco Viti è in carcere dal 28 ottobre per l’omicidio di Paolo Gamba. Il 48enne all’interrogatorio di convalida ha raccontato che quel giorno aveva litigato con il 44enne che lo aveva ospitato in casa ...

"Condotte gravi e spregiudicate"

Resta in carcere, Marco Viti, 48 anni, accusato di omicidio volontario per aver ucciso con quattro coltellate il coinquilino Paolo Gamba, 44 anni, nella sua abitazione di via Patrioti ...

Omicidio a Cremona. Paolo Gamba accoltellato dal coinquilino Marco Viti, uscito di galera dieci giorni fa

È stato l'assassino, Marco Viti, a chiamare la polizia: "Ho ucciso il ragazzo che abita con me". Era uscito dal carcere 10 giorni fa ...