Lanazione.it - Nodo pronto soccorso e personale. Vertice sindaci-Asl sulla Gruccia

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: di Francesco Tozzi SAN GIOVANN Concorsi,, situazione del, cup e questione psichiatria. Sono questi i temi caldi affrontati neldi ieri tra Conferenza zonale deidel Valdarno aretino e la direzione dell’azienda Usl Toscana Sud Est. Il confronto è iniziato con un apprezzamento da parte della Conferenza per il completamento dei concorsi per primari che l’azienda ha portato avanti e che hanno permesso l’insediamento nelle unità complesse di radiologia, chirurgia, pediatria, ostetricia ginecologia e chirurgia vascolare. Poi la discussione si è spostatadelicata questione del, che resta in affanno per la carenza di, considerato l’aumento dei carichi di lavoro con la chiusura del Serristori.