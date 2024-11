Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1° novembre): Bucks, crisi infinita. Ja Morant, tripla doppia per i Grizzlies

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state quattro le partite giocate. In campo sono scesi i Memphis, i Milwaukee, i Dallas Mavericks, gli Houston Rockets, gli Utah Jazz, i San Antonio Spurs, i Los Angeles Clippers e i Phoenix Suns. Non si ferma ladei Milwaukee, che portano a casa il quarto ko stagionale perdendo con i Memphisper 122-99. Match mai in discussione, con iche prendono il comando nel primo quarto e scappano via, trascinati da uno Jada 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. Non bastano ai, invece, i 37 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Cadono in casa i Dallas Mavericks, che cedono agli Houston Rockets per 102-108.