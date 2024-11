Napoli, Conte: “L’Atalanta può sottovalutarci, vi racconto una cosa su Gasperini” | VIDEO (Di venerdì 1 novembre 2024) Il tecnico azzurro presenta la sfida del Maradona contro la squadra di Gasperini, suo ex allenatore ntonio Conte ha presentato in conferenza stampa la delicata sfida di domenica tra il suo Napoli e L’Atalanta (calcio d’inizio alle 12:30 al Maradona), svelando un interessante retroscena con Gasperini. “Dobbiamo stare molto attenti”, ha esordito Conte. “L’Atalanta è una squadra forte che ha vinto l’Europa League battendo un Bayer Leverkusen imbattuto. Va dato merito al club e a Gasperini che ha fatto un lavoro straordinario in questi anni. Ho una grande stima di lui, mi ha allenato quando da giocatore della Juventus scendevo in Primavera per recuperare dagli infortuni. Attraverso il duro lavoro ha ottenuto risultati straordinari.” “Paradossalmente”, prosegue il tecnico azzurro, “potrebbero essere loro a sottovalutare questa partita, considerando anche quanto accaduto l’anno scorso. Napolipiu.com - Napoli, Conte: “L’Atalanta può sottovalutarci, vi racconto una cosa su Gasperini” | VIDEO Leggi tutto su Napolipiu.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Il tecnico azzurro presenta la sfida del Maradona contro la squadra di, suo ex allenatore ntonioha presentato in conferenza stampa la delicata sfida di domenica tra il suo(calcio d’inizio alle 12:30 al Maradona), svelando un interessante retroscena con. “Dobbiamo stare molto attenti”, ha esordito. “è una squadra forte che ha vinto l’Europa League battendo un Bayer Leverkusen imbattuto. Va dato merito al club e ache ha fatto un lavoro straordinario in questi anni. Ho una grande stima di lui, mi ha allenato quando da giocatore della Juventus scendevo in Primavera per recuperare dagli infortuni. Attraverso il duro lavoro ha ottenuto risultati straordinari.” “Paradossalmente”, prosegue il tecnico azzurro, “potrebbero essere loro a sottovalutare questa partita, considerando anche quanto accaduto l’anno scorso.

