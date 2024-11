N Corea | con Mosca fino vittoria su Kiev

Corea del Nord è "fermamente accanto ai suoi compagni russi" e "non ha alcun dubbio" che Mosca riporterà "una grande vittoria in Ucraina: lo ha detto la ministra degli Esteri Choe Song Hui, incontrando a Mosca il ministro degli Esteri russo Lavrov. Da parte sua Lavrov ha detto che tra le Forze armate e i servizi di sicurezza di Russia e Corea del Nord sono stati stabiliti "contatti molti stretti"e ciò consente di "risolvere problemi significativi e importanti per la sicurezza" dei due Paesi. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 12.03 Ladel Nord è "fermamente accanto ai suoi compagni russi" e "non ha alcun dubbio" cheriporterà "una grandein Ucraina: lo ha detto la ministra degli Esteri Choe Song Hui, incontrando ail ministro degli Esteri russo Lavrov. Da parte sua Lavrov ha detto che tra le Forze armate e i servizi di sicurezza di Russia edel Nord sono stati stabiliti "contatti molti stretti"e ciò consente di "risolvere problemi significativi e importanti per la sicurezza" dei due Paesi.

Russia-Nord Corea, Pyongyang: con Mosca fino alla vittoria in Ucraina

Il segretario di Stato Antony Blinken avverte Mosca e Pyongyang: «Se combattono contro l'Ucraina diventano obiettivi legittimi» L’allerta per quanto sta accadendo al fronte russo-ucraino è sempre più ...

Corea del Nord: «Al fianco della Russia fino alla vittoria contro l’Ucraina»

Corea del Nord: «Al fianco della Russia fino alla vittoria contro l’Ucraina». Lo ha detto la ministra degli Esteri Choe incontrando Lavrov.

Ucraina: la Nordcorea annuncia "Saremo al fianco di Mosca fino alla vittoria"

Incontro tra Choe Son Hui e il suo omologo russo. Prendono così corpo i timori che l'esercito di Pyongyang entri da protagonista nel conflitto ...

La Corea del Nord sta 'con la Russia fino alla vittoria in Ucraina'

La Corea del Nord sta 'con la Russia fino alla vittoria in Ucraina'. La Cina ha insistito sul fatto che i crescenti legami tra Pyongyang e Mosca non sono motivo di sua preoccupazione.