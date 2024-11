Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Malesia 2024: Bagnaia precede Martin!

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Malesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il due volte Campione del Mondo ha fatto la differenza nel finale della sessione, stampando un interessante 1:57.679 in sella alla sua Ducati e lanciando un bel segnale in vista delle qualifiche e della Sprint Race in programma domani. Il piemontese deve rimontare 17 punti a Jorge Martin nella classifica iridata, ma il crono timbrato oggi (1:57.679) fa ben sperare: oggi Martin è costato a inseguire, attardato di cinque centesimi dal suo rivale. Lo spagnolo della Ducati Pramac, che è anche caduto nel corso della sessione, si è lasciato alle spalle l'altra Ducati ufficiale guidata da Enea Bastianini (terzo a 0.198). L'Aprilia di Maverick Vinales si trova a oltre quattro decimi.