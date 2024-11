MotoGp, Bagnaia: “A Valencia non corro”. Il Motomondiale cerca un piano B (Di venerdì 1 novembre 2024) Il pilota della Ducati: "Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta" Dopo le alluvioni a Valencia, con oltre 200 morti, la MotoGp si interroga sull'opportunità di correre nel weekend 15-17 novembre nell'ultimo Gp del 2024. A Valencia, con ogni probabilità si deciderà la sfida Sbircialanotizia.it - MotoGp, Bagnaia: “A Valencia non corro”. Il Motomondiale cerca un piano B Leggi tutto su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il pilota della Ducati: "Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta" Dopo le alluvioni a, con oltre 200 morti, lasi interroga sull'opportunità di correre nel weekend 15-17 novembre nell'ultimo Gp del 2024. A, con ogni probabilità si deciderà la sfida

