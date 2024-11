Morto schiacciato da un muro di sassi e cemento: questo il triste destino di Valentin Florin Palade, 44 anni, operaio originario della Romania ma da tempo residente a Brescia, ennesima vittima sul lavoro di una vera strage senza fine. Era impegnato, insieme ai colleghi, nei lavori di costruzione Bresciatoday.it - Morto schiacciato da un muro di sassi e cemento: aveva solo 44 anni Leggi tutto su Bresciatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bresciatoday.it:da undi: questo il triste destino di Valentin Florin Palade, 44, operaio originario della Romania ma da tempo residente a Brescia, ennesima vittima sul lavoro di una vera strage senza fine. Era impegnato, insieme ai colleghi, nei lavori di costruzione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da undie cemento: aveva solo 44 anni; Bergamo, operaio di 44 anni muoreda unnel cantiere del tram a Ponteranica; L’ operaioda un: «Ingiusto morire sul lavoro». Indagini nel cantiere T2; Vittorio Veneto. Tir sbaglia manovra e si schianta: abbattuto ildel cimitero di Ceneda; Tartano, si schianta con la motocarriola contro unGiuseppe Speziale; San Bartolomeo Val Cavargna: operaiodai detriti, muore a 57 anni; Approfondisci 🔍

Bergamo, operaio di 44 anni muore schiacciato da un muro nel cantiere del tram a Ponteranica

(milano.repubblica.it)

L'uomo stava lavorando a ridosso della parete che improvvisamente è collassata. Il cantiere è stato sequestrato ...

L’ operaio schiacciato da un muro: «Ingiusto morire sul lavoro». Indagini nel cantiere T2

(informazione.it)

Stava lavorando nel cantiere della T2 in via Foppetta, a Ponteranica, ai piedi di un vecchio muro in sassi e cemento non armato, quando ieri mattina si è verificato il crollo che gli è costato la vita ...

Un boato e il muro crolla. Cantiere della metrotramvia: operaio muore sepolto da un cumulo di detriti

(msn.com)

I suoi colleghi di lavoro hanno raccontato di aver udito un boato. A provocarlo, il crollo di un tratto di muro pericolante, senza armatura, lungo circa una decina di metri per quasi quatto di altezza ...

Muratore morto a Ponteranica, chi è la vittima? Valentin, 44 anni, assunto da un’agenzia e al lavoro per una ditta subappaltatrice

(informazione.it)

Un operaio di 50 anni è morto stamani a Ponteranica, alle porte di Bergamo, travolto dal muretto di un cantiere che è crollato. L'incidente è avvenuto in via Foppetta. All'arrivo... Leggi… Leggi ...