Thesocialpost.it - Morto a Kiev il soccorritore italiano Massimiliano Galletti: “Ucciso da una granata”

(Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024), 59 anni, dipendente comunale di San Benedetto del Tronto, ha perso la vita il 28 ottobre in Ucraina, colpito da un proiettile di RPG. La conferma è arrivata dall’ambasciata italiana a. Nella stessa esplosione è rimasto ferito un altroera conosciuto per il suo impegno e la passione per attività come escursionismo, atletica e il soccorso in aree terremotate. L’uomo si era recato in Ucraina due volte: inizialmente con un permesso per motivi personali, poi, alla fine del 2023, come ausiliario dei vigili del fuoco di, collaborando nelle operazioni di soccorso a seguito dei bombardamenti. Tuttavia, al termine del periodo di aspettativa, aveva smesso di comunicare con il comune di provenienza, nonostante fosse già in corso un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.