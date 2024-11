Ilfoglio.it - Modelli di populismo: cosa può insegnare il caso del Messico

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Il premio Nobel assegnato giorni fa agli studiosi che hanno sottolineato l’importanza delle istituzioni per la performance dell’economia, e per la società tutta, deve far ancora riflettere sulle conseguenze negative che discendono dall’indebolimento d’una parte non secondaria dell’assetto istituzionale: le garanzie giurisdizionali. Ildelè istruttivo. Con una serie di emendamenti costituzionali promossi dal Presidente federale e approvati dal Parlamento federale e dalla maggioranza dei parlamenti regionali (17 su 32), un mese e mezzo fa è stata disposta l’elettività di tutti i giudici, previa selezione da parte del potere legislativo; sono stati ridotti il numero dei giudici della Corte Suprema e la durata del loro mandato; è stato stabilito l’anonimato dei giudici nelle sentenze riguardanti alcuni processi penali.