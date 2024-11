Ilgiorno.it - Milano, rubano carta di credito a un anziano e spendono 2.300 euro

(Ilgiorno.it - venerdì 1 novembre 2024)– Erano in viale Marche all’altezza del civico 90, quando i poliziotti in moto delle Nibbio hanno deciso di controllarli, giovedì poco dopo le 13.30. I tre, tutti romeni – un diciannovenne con precedenti e un venticinquenne e un ventitreenne incensurati – avevano addosso unadidi cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Gli agenti hanno voluto vederci chiaro, scoprendo che quella tessera era stata appena utilizzata per transazioni da 2.300in totale. I tre sono stati quindi bloccati e indagati per furto. Di chi era la? È bastato poco alla polizia per scoprirlo: apparteneva a un uomo di 85 anni, che era stato derubato. I tre affronteranno oggi la direttissima.