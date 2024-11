Migranti Albania, 300 poliziotti ospitati in resort 4 stelle con piscina e spa - Roma, 1 novembre 2024 – Quasi 9 milioni di euro all’anno (per la precisione 8.897.200) per ospitare 300 persone in un resort quattro stelle a Shengjin, in Albania. Solo che i 300 ospiti della struttura alberghiera non sono turisti ma agenti di polizia impegnati nell'ambito dei servizi di sicurezza per i Migranti dei centri di Shengjn e a Gjider. E tanto basta per sollevare il caso. Il protocollo che affida il servizio per un anno, comprensivo di alloggio in camere singole, “ristorazione e connessi servizi”, è stato approvato il 5 agosto scorso e il costo giornaliero per ogni singolo agente è di 80 euro. L'appalto è stato vinto dalla società Rafaelo Rosort “in accoglimento” di una offerta ritenuta “congrua e corrispondente al fabbisogno dell'Amministrazione”. Si tratta di resort a quattro stelle dotate anche di piscine e strutture ricreative. Quotidiano.net - Migranti Albania, 300 poliziotti ospitati in resort 4 stelle con piscina e spa Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 – Quasi 9 milioni di euro all’anno (per la precisione 8.897.200) per ospitare 300 persone in unquattroa Shengjin, in. Solo che i 300 ospiti della struttura alberghiera non sono turisti ma agenti di polizia impegnati nell'ambito dei servizi di sicurezza per idei centri di Shengjn e a Gjider. E tanto basta per sollevare il caso. Il protocollo che affida il servizio per un anno, comprensivo di alloggio in camere singole, “ristorazione e connessi servizi”, è stato approvato il 5 agosto scorso e il costo giornaliero per ogni singolo agente è di 80 euro. L'appalto è stato vinto dalla società Rafaelo Rosort “in accoglimento” di una offerta ritenuta “congrua e corrispondente al fabbisogno dell'Amministrazione”. Si tratta dia quattrodotate anche di piscine e strutture ricreative.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ospitati in resort 4 stelle con piscina e spa;italiani nei centriin: 9 milioni all'anno per vitto e alloggio in hotel a 4 o 5 stelle, con accesso al mare, piscina e spa; Nove milioni per presidiare i campi vuoti: iinmandati in resort di lusso; Il Fatto di domani., 9 milioni all'anno pere carabinieri impegnati nel centro. La Penitenziaria: "A noi invece i prefabbricati". Medio Oriente, Israele bombarda il Libano e attende "l'apocalisse" promessa dall'Iran; Hotel a 4 stelle, piscina e spiaggia privata: ecco dove alloggeranno iper i Cpr in, in albergo gli agenti a difesa del centro per

Migranti Albania, 300 poliziotti ospitati in resort 4 stelle con piscina e spa

(msn.com)

in Albania. Solo che i 300 ospiti della struttura alberghiera non sono turisti ma agenti di polizia impegnati nell'ambito dei servizi di sicurezza per i migranti dei centri di Shengjn e a Gjider. E ...

Migranti: 300 agenti in resort in Albania, stanziati 9 milioni

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - La locazione di strutture alberghiere a Shengjin, in Albania, con alloggio in camere singole, "ristorazione e connessi servizi" per una spesa complessiva che sfiora i 9 milioni ...

Nove milioni per presidiare i campi vuoti: i poliziotti in Albania mandati in resort di lusso

(huffingtonpost.it)

Alle diverse decine di milioni che il governo Meloni ha già investito nella costruzione dei campi per migranti in Albania - al momento ... che riguarda il vitto e l'alloggio dei poliziotti, circa 300 ...

Migranti in Albania, il resort a 5 stelle? Solo una minima parte della spesa totale

(corriere.it)

Solo nel 2024, per le spese del personale sono a bilancio 89 milioni (vitto, alloggio, viaggi, indennità di trasferta). E la spesa crescerà nei due anni successivi ...