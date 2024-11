Mic, a breve bando internazionale per direttori musei autonomi - Il ministero della Cultura si appresta a pubblicare un bando di gara internazionale per la selezione dei candidati a direttore per i seguenti istituti di livello dirigenziale generale giunti a scadenza del proprio mandato o di nuova istituzione: 1. musei reali di Torino; 2. Galleria dell'Accademia di Firenze e musei del Bargello; 3. Parco archeologico del Colosseo; 4. Museo Nazionale Romano; 5. Museo archeologico nazionale di Napoli. A selezionare i candidati - spiega una nota del Mic - i cui requisiti saranno esplicitati nel bando stesso, sarà una commissione di esperti di altissimo profilo attraverso una serie di prove in grado di evidenziare le necessarie competenze culturali e manageriali. Successivamente lo stesso iter verrà avviato per i seguenti istituti autonomi di seconda fascia: 6. Complesso monumentale della Pilotta; 7. musei nazionali di Ferrara; 8. Quotidiano.net - Mic, a breve bando internazionale per direttori musei autonomi Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Il ministero della Cultura si appresta a pubblicare undi garaper la selezione dei candidati a direttore per i seguenti istituti di livello dirigenziale generale giunti a scadenza del proprio mandato o di nuova istituzione: 1.reali di Torino; 2. Galleria dell'Accademia di Firenze edel Bargello; 3. Parco archeologico del Colosseo; 4. Museo Nazionale Romano; 5. Museo archeologico nazionale di Napoli. A selezionare i candidati - spiega una nota del Mic - i cui requisiti saranno esplicitati nelstesso, sarà una commissione di esperti di altissimo profilo attraverso una serie di prove in grado di evidenziare le necessarie competenze culturali e manageriali. Successivamente lo stesso iter verrà avviato per i seguenti istitutidi seconda fascia: 6. Complesso monumentale della Pilotta; 7.nazionali di Ferrara; 8.

