La riduzione del numero d'infermieri impiegati nei servizi notturni? Anche la Cgil dice "no". E lancia un appello agli altri sindacati: "Restiamo uniti nel contrastare questa misura". Nel mirino c'è il provvedimento dell'Asst Melegnano Martesana che punta a coprire i turni notturni di alcuni settori ospedalieri con un solo infermiere, affiancato da un operatore socio-sanitario, anziché con due infermieri, come avvenuto sinora. Una prassi "al ribasso" che è già stata introdotta nel settore dei sub-acuti e, a quanto riferito dai sindacati, presto lo sarà anche in medicina e chirurgia.

Meno infermieri di notte. La Cgil: servizio al ribasso

La riduzione del numero d’infermieri impiegati nei servizi notturni? Anche la Cgil dice "no". E lancia un appello agli altri sindacati: "Restiamo uniti nel contrastare questa misura". Nel mirino c’è i ...

