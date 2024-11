Lucchese più attenta, riveduta e corretta nel reparto difensivo (Fazzi "centrale", Sabbione sull’esterno destro, Dumbravanu su quello sinistro) – che aveva fatto acqua contro il Pescara – ha portato a casa un buon pari da Chiavari, confermando che si trova più a suo agio in trasferta, quando non deve necessariamente "fare" la partita. Del resto sono i numeri a confermarlo in modo lampante. Dei tredici punti attuali, ben nove sono stati conquistati in viaggio: uno a Pineto, tre a Ferrara e ad Ascoli, uno a Carpi e Chiavari, con un solo passaggio a vuoto, a Perugia. Va da sé che la squadra deve migliorare in maniera decisa il rendimento al "Porta Elisa", errori arbitrali a parte, dove non vince dallo scorso campionato (1-0 all’Olbia). Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’analisi. Una Pantera da trasferta Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Unapiù attenta, riveduta e corretta nel reparto difensivo (Fazzi "centrale", Sabbione sull’esterno destro, Dumbravanu su quello sinistro) – che aveva fatto acqua contro il Pescara – ha portato a casa un buon pari da Chiavari, confermando che si trova più a suo agio in, quando non deve necessariamente "fare" la partita. Del resto sono i numeri a confermarlo in modo lampante. Dei tredici punti attuali, ben nove sono stati conquistati in viaggio: uno a Pineto, tre a Ferrara e ad Ascoli, uno a Carpi e Chiavari, con un solo passaggio a vuoto, a Perugia. Va da sé che la squadra deve migliorare in maniera decisa il rendimento al "Porta Elisa", errori arbitrali a parte, dove non vince dallo scorso campionato (1-0 all’Olbia).

