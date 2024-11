Lanazione.it - Lucca Comics & Games, “l’assalto” di 70mila cuori appassionati. Il ricordo di Alfredo Castelli

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:, 1 novembre 2024 – E’ un giorno di festa, l’inizio di un lungo weekend della fantasia ed ecco che asi attende il primo vero “assalto” (pacifico e festoso) degli. Sono stati venduti, per la giornata di oggi, oltrebiglietti. Come anche negli anni scorsi, il festival vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. Tanti gli appuntamenti anche oggi. Alle 11.30 nella Chiesa dell’Agorà, un incontro per ricordare, il grande sceneggiatore scomparso a febbraio. Con Michele Masiero, Luca Del Savio, Carlo Recagno e Alex Dante.