Lorenzo Cubello morto nell’esplosione Toyota la compagna | Nostro figlio si chiamerà come te

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Sognava di assistere alla nascita e alla crescita di Aurora, la bambina in arrivo tra qualche mese, di diventare papà e di formare una famiglia con la sua adorata Paola. Tuttavia, il destino ha riservato a, 37 anni, un tragico finale: l’operaio è deceduto a causa dell’esplosione avvenuta presso laMaterial Handling di Borgo Panigale (Bologna) il 23 ottobre. Non scoprirà mai, o forse da una prospettiva superiore già lo sa, che la sua piccola sarà in realtà un maschio e che porterà il suo stesso nome. Durante i funerali, celebrati giovedì pomeriggio ad Anzola dell’Emilia, la suagli ha dato l’ultimo addio e, tra le lacrime, ha rivelato che i medici si erano sbagliati due volte: tra due mesi arriverà un maschietto. «Sarà il piccolo, propriote, che gli hai dato la vita», ha affermato, continuando a coccolarsi il pancione.